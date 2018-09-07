Вице-председатель Бундестага: погромы и травля иностранцев в Хемнице были

Берлин, , 11:19 — REGNUM Вице-председатель Бундестага Томас Опперман возмущен точкой зрения главы ведомства по охране Конституции ФРГ на травлю иностранцев в Хемнице. Об этом он заявил 7 сентября в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Мы видели изображения, мы слышали свидетелей. Мы видели, как люди на улицах открыто практикуют нацистское приветствие», — заявил он.

«У нас есть государственная монополия на насилие, и, откровенно говоря, защищать ее [монополию] — это задача главы ведомства по охране Конституции», — сказал Опперман.

Читайте также: Меркель о Хемнице: «Настроение в стране напряженное»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен заявил, что сообщения о правых погромах и травле прибывших из-за границы в Хемнице — скорее всего, дезинформация. Эта позиция противоречит взглядам канцлера Германии Ангелы Меркель на события в Хемнице, где с 26 августа продолжаются массовые протесты против принятия беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ведомства по охране конституции ФРГ: правые погромы в Хемнице — ложь