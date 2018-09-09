Единый день голосования 9 сентября 2018 года — трансляция ИА REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

9 сентября в Единый день голосования в Российской Федерации состоятся выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Государственную думу. Кроме того, выборы пройдут в целом ряде муниципалитетов. В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирают депутатов Госдумы. Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Самарская область, Чукотский автономный округ выбирают глав субъектов РФ. Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ выбирают депутатов законодательных собраний. Всё новости о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.

01:55 Более 560 избирателей в Хабаровском крае воспользовались правом досрочного голосования. Оно проходило на территории региона с 19 августа по 8 сентября в труднодоступных и отдаленных местностях в 10 районах Хабаровского края.

01:46 Единый день голосования начался в Приморском крае. Регион сегодня, 9 сентября, выбирает губернатора.

01:43 Сегодня, 9 сентября, в Хабаровском крае выбирают губернатора и мэра Хабаровска. В регионе также пройдут 176 муниципальных избирательных кампаний. В Хабаровском крае работают 793 участковые избирательные комиссии, в том числе в аэропорту Хабаровска, на железнодорожном вокзале, на судах, находящихся в единый день голосования в плавании. Временный участок открыт на Бикинском полигоне. В Хабаровском крае зарегистрировано 995 620 жителей с правом избирательного голоса

01:31 На предыдущих выборах губернатора Хабаровского края, 8 сентября 2013 года, в регионе насчитывалось 1 033 648 граждан с правом избирательного голоса. Явка на выборах главы Хабаровского края 5 лет назад составила 33,88%. Всего 350 232 избирателя пришли на участки.

01:30 Одним из первых в Хабаровском крае 9 сентября проголосовал спикер Законодательной думы региона Сергей Луговской. Он традиционно голосует на участке №197 по улице Шеронова, 56 в здании «Дальгипротранса».

01:29 Единый день голосования стартовал в Хабаровском крае. Здесь 9 сентября проходят выборы губернатора.

01:28 На Камчатке в 08:00 по местному времени (23:00 мск) началось голосования на выборах муниципального уровня — 6 избирательных кампаний.

01:27 Первыми в единый день голосования открылись избирательные участки на Дальнем Востоке.

01:27 9 сентября в России проходит единый день голосования. По всей стране проходит 4 757 избирательных кампаний разного уровня.

01:03 В Магаданской области в 08:00 по местному времени (00:00 мск) начались выборы главы региона. Воспользоваться правом голоса сегодня смогут 104 340 жителей Колымы, их ждут на 88 избирательных участках. Читайте также: В Магаданской области началось голосование на выборах губернатора