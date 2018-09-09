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Единый день голосования 9 сентября 2018 года — трансляция ИА REGNUM

Политика

Все новости о выборах в РФ 9 сентября

Москва, 9 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

9 сентября в Единый день голосования в Российской Федерации состоятся выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Государственную думу. Кроме того, выборы пройдут в целом ряде муниципалитетов.

В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирают депутатов Госдумы.

Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Самарская область, Чукотский автономный округ выбирают глав субъектов РФ.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ выбирают депутатов законодательных собраний.

Всё новости о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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