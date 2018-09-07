Анкара, , 10:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Иран для участия в трехсторонних переговорах по Сирии, сообщает 7 сентября Anadolu.

В ходе саммита, в котором также примет участие президент России Владимир Путин, стороны продолжат обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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