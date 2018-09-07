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Эрдоган прибыл в Иран

Политика

Здесь состоится трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана. Лидеры государств обсудят решение сирийского кризиса

Эрдоган прибыл в Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 7 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Иран для участия в трехсторонних переговорах по Сирии, сообщает 7 сентября Anadolu.

В ходе саммита, в котором также примет участие президент России Владимир Путин, стороны продолжат обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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