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Истребители США второй раз за год вылетали на перехват российских Ту-95

Политика

Предыдущий раз американские истребители поднялись на перехват российских ракетоносцев в мае этого года

Истребители США второй раз за год вылетали на перехват российских Ту-95
Цитата из х/ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США
На перехват

Вашингтон, 7 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  Истребители Военно-воздушных сил США F-22 второй раз в 2018 года поднялись на перехват российских ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски, сообщает Washington Free Beacon.

По данным издания, 1 сентября американские истребители обнаружили и сопровождали два Ту-95, пока последние не покинули опознавательную зону по линии цепи Алеутских островов в западном направлении.

Напомним, предыдущий раз истребители ВВС США поднялись на перехват российских ракетоносцев в мае этого года. В Минобороны тогда заявили, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Экипажи боевых самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе, в полёте их сопровождали экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ.

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