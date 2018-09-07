Союз ХДС и ХСС по-прежнему шит белыми нитками — Spiegel

Берлин, , 10:41 — REGNUM В эти дни все отчетливее становится ясно, что спор о предоставлении убежища, который едва не разорвал Союз (блок «Христианско-социального союза» (ХСС) с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС), — прим. ИА REGNUM ), был лишь замазан призрачным компромиссом. Конечно, лидер ХСС Хорст Зеехофер знал, что заявлял, когда назвал миграцию «матерью всех проблем», пишет редактор издания SPIEGEL Рене Пфистер 7 сентября.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес попала в яблочко, когда отметила, что Зеехофер имел в виду, что канцлер Ангела Меркель является матерью всех проблем. Зеехофер и почти все руководство ХСС обвиняют Меркель в росте популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — и они не ошибаются.

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Что, если не политика принятия беженцев Меркель, привело правопопулистов в Бундестаг? Теперь уже не помогут постоянные повторения заявлений о том, что это не приведет ни к каким последствиям. ХСС уже однажды поиграл с огнем, пытаясь обрушить канцлера, и обжег на этом пальцы. Если это будет продолжаться, огонь в конечном счете уничтожит Союз.

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Идлибский узел

Есть конференции, которые входят в историю. Сегодня президенты России, Ирана и Турции встречаются в Тегеране — в их руках судьба трех млн человек, которые находятся в последнем оплоте сирийского мятежа, Идлибе. Здесь сосредоточен узел интересов: президент России Владимир Путин хочет, чтобы Запад помог восстановить Сирию. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган желает предотвратить возникновение независимого курдского государства. Иран борется за свое присутствие в Сирии. Если между ними не будет согласия, это, как заявляет Организация объединенных наций (ООН), угрожает крупнейшей гуманитарной катастрофой XXI века.

Союз хочет отважится на большую демократию

Фракция Союза в эти дни начинает чудовищный эксперимент, который называется «демократия». После долгих колебаний и сомнений финансовый эксперт Ральф Бринкхаус решает выдвигаться против действующего лидера фракции Фолькера Каудера и делает это без благословения канцлера. Это несколько смущает Бринкхауса, на такую широкую демократию он с трудом отваживается. Но два фракционных лидера Меркель не нужны, в Союзе и так есть два главы партии, и с Зеехофером у нее и без того достаточно проблем.

Неудачник дня

Им становится лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хоке. Видимо, партии несколько месяцев назад советовали исключить Хоке из своих рядов. Но поскольку вице-председатель АдГ Александр Гауланд не хотел идти против правого крыла своей партии, Хоке было позволено дальше распространять свои лозунги. Бьорн Хоке в Хемнице прошел маршем вместе с осужденным руководителем антиисламского движения PEGIDA Лутцем Бахманном, а в своей новой книге он пишет, что Германия находится «на последней стадии дегенерации» демократии. Теперь тюрингское ведомство по охране Конституции намерено расследовать деятельность отделения партии в Тюрингии.

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