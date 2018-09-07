«Кампания красивых билбордов»: чем запомнилась борьба за пост мэра Москвы

Москва, , 10:43 — REGNUM В Москве подошла к концу кампания по выборам мэра. Уже в предстоящее воскресенье жителям мегаполиса предстоит избрать себе градоначальника. Политические аналитики утверждают — у нынешней борьбы за пост руководителя столицы был целый ряд ярких особенностей.

За пост столичного мэра сражаются пять кандидатов: депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155» Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Нынешняя кампания отличалась от предыдущих отсутствием несистемной оппозиции в кандидатах, отмечает политолог Наталия Елисеева.

«Если выборы мэра Москвы образца 2013 года характеризовались противостоянием кандидатов, планомерной и серьезной работой технологов, то сейчас ничего этого мы не увидели. Более того, даже не все кандидаты интересны избирателям. В частности, удивил кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. При имеющемся опыте Дегтярев мог бы показать себя эффективнее. От него ожидали яркой кампании, в итоге ее так никто и не увидел», — пояснила Елисеева.

Она также отметила, что кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов продолжает начавшуюся думскую кампанию в 2016 году — пиар самого себя.

«Однако он, как и его коллеги Вадим Кумин и Михаил Балакин, пытаются брать наружной кампанией. Полевой деятельности на этих выборах мало. Балакин пытался сыграть на своем антирейтинге. Однако, даже заведя канал «Лужковский кандидат», положительного рейтинга у него не добавилось. Откровенно говоря, он — кандидат эпохи Лужкова, которая давно прошла», — сказала Елисеева.

По ее мнению, выставляя на выборы Вадима Кумина, КПРФ попыталась вывести новую персону на федеральный медийный уровень:

«Однако, как и с Грудининым, затея не увенчалась успехом. Электорат не оценил».

Избирательная кампания по выборам мэра Москвы во многом похожа на президентские выборы этого года, признает в разговоре с ИА REGNUM глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его словам, особенность обеих кампаний заключается в отсутствии главной интриги: выбора у избирателей по большому счету нет, так как победитель голосования очевиден.

«У основных кандидатов нет соперников, которые могли бы составить им реальную конкуренцию, в этом смысле обе кампании, по сути, безальтернативны. В отличие от выборов мэра Москвы 2013 года, когда Алексей Навальный, которому Сергей Собянин помог преодолеть муниципальный фильтр, сумел заручиться поддержкой определенной части оппозиционного электората и навязать борьбу основному кандидату. Пять лет назад Собянину лишь с трудом удалось избежать второго тура голосования», — напомнил Иванов.

По его мнению, кандидаты ведут борьбу исключительно за второе место, которое «позволит им получить определенные преференции в дальнейшей политической карьере».

«Что касается новелл, то здесь интересна инициатива Москвы о заключении соглашений с соседними регионами, в которых 9 сентября за счет столицы будут созданы избирательные участки для выборов мэра Москвы. Это поспособствует повышению явки, так как в этот день многие горожане будут находиться на своих дачах», — сказал Иванов.

На этих выборах интрига была и будет уже не в результатах кандидатов-оппонентов, а в явке и том, сколько получит Сергей Собянин, подтверждает гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«Очень любопытно: сможет ли позитив от пяти лет его работы перевесить в сознании москвичей негатив от пенсионной реформы», — сказал эксперт.

Политолог Дмитрий Михайличенко соглашается с тем, что «кампания была гораздо спокойней, нежели предыдущая». Он также связывает это с отсутствием сильных кандидатов от оппозиции:

«Выдвижение Михаила Балакина, на мой взгляд, вообще никак себя не оправдало. Он не смог выполнить даже спойлерскую роль. А Илье Свиридову не хватило ресурсов, хотя, полагаю, он может претендовать на свою электоральную нишу, являясь достаточно перспективным политиком».

По оценкам Михайличенко, главная интрига избирательной кампании — это явка. Он полагает, что в условиях предсказуемого результата трудно ожидать от москвичей высокой явки.

Кампания получилась достаточно бессодержательной с точки зрения главного вопроса — о том, кто победит, констатирует политолог Аббас Галлямов. Он подчеркнул, что «сам подбор кандидатов не оставляет москвичам выбора».

Впрочем, эту кампанию нельзя назвать совсем бесцветной. Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов указывает на то, что борьба за пост мэра запомнилась также большим количеством ивентов в городской жизни — открытием новых станций метро, вводом электробусов и т.д.

«Также в выборах мэра Москвы получил развитие тренд на новый образ коммуниста. Если в 2013 году КПРФ представлял интеллигентный профессор Мельников, то сейчас — пробивной бизнесмен Кумин», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Гендиректор аналитического центра Polit. Generation Ярослав Игнатовский признал, что большинство кандидатов «никак себя не проявили».

«Оппозиционные кандидаты ожидаемо не смогли преодолеть муниципальный фильтр, а кандидаты от системной оппозиции, на мой взгляд, не до конца готовы, чтобы полноценно оппонировать. Этим и обусловлен спокойный характер кампании», — отметил эксперт.

По его словам, «это была кампания красивых билбордов».

«Мне запомнились многие из них. Это то, что останется в памяти. Однако мне не хватило того, что кандидаты-оппозиционеры даже не оппонировали друг другу. Дебаты, например, совершенно не впечатлили», — резюмировал Игнатовский.

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