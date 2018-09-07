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Индонезия надеется, что саммит АТЭС в 2018 году пройдет успешно

Политика

Правительство Индонезии предоставило 160 деловых костюмов для должностных лиц Папуа – Новой Гвинеи

Порт-Морсби, 7 сентября 2018, 10:35 — REGNUM  Правительство Индонезии поддерживает усилия Папуа — Новой Гвинеи в качестве председателя и принимающей стороны АТЭС-2018, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Папуа — Новой Гвинее Рональд Маник выразил надежду на то, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2018 году пройдет успешно.

По его словам, правительство Индонезии приняло решение предоставить 160 деловых костюмов для должностных лиц Папуа — Новой Гвинеи.

Помощь в виде костюмов была получена генеральным секретарем государственного департамента Папуа — Новая Гвинея Барбарой Энг, которая выразила признательность правительству Индонезии, которое с начала 2013 года продолжало поддерживать Папуа — Новую Гвинею в проведении саммита АТЭС.

Кроме того, правительство Индонезии предоставило помощь в подготовке сотрудников департамента Папуа — Новая Гвинея.

Очередной саммит АТЭС запланирован на 17−18 ноября 2018 г. в Порт-Морсби.

В состав АТЭС входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония. В 2019 году саммит пройдет в Чили.

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Внешняя политика Индонезии
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