Мэр Архангельска объяснил, почему важные проекты «всплывают» перед выборами

Архангельск, , 10:22 — REGNUM Планы по развитию Архангельска представил накануне студентами Северного (Арктического) федерального университета Игорь Годзиш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник рассказал о формировании комфортной городской среды, создании достойной транспортной инфраструктуры, строительстве школ, детсадов и спортивных объектов и строительстве арендного жилья.

После презентаций студенты задавали мэру вопросы.

«Почему все важные для города проекты появляются только перед выборами?», — спросила одна из студенток Игоря Годзиша.

Мэр ответил в полушутливой форме:

«Я вступил в должность в 2015 году и на 2016 год был запланирован масштабный ремонт дорог. Тога я слышал: «Понятно, Годзиш зарабатывает себе авторитет. Сейчас все умрет». В 2017 году все изменения связали с выборами президента, 2018 год — это выборы муниципального и областного собрания — мы слышим снова: «сейчас поделают что-то и все бросят». На 2019 год объем выделяемых средств на ремонт дорог будет выше в 2 раза. Я более чем уверен, что в социальных сетях по этому поводу что-то напишут. Городу Архангельску нужно чинить дороги. Под выборы это или под другую дату — неважно».

Он также отметил, что избирательная кампания — удобное время для градоначальника.

«В Архангельске выборы нужно проводить каждый год. Очень много активизируется социально-экономических групп в эти периоды. Приходят к людям, спрашивают, что им надо. Как глава исполнительной власти города скажу: пусть помощники эти в течение трех месяцев помогают в каждом дворе каждому человеку. От этого наша жизнь становится только комфортнее».

Глава города также отметил, что в вопросах улучшения качества жизни в Архангельске мэрия также рассчитывает на помощь студенчества.

«Ни одна из задач, которую решает Архангельск, сегодня не может обойтись без людей, способных мыслить нетривиально, в умах которых рождаются мысли, отличные от классических постулатов, отраженных в учебниках. Этого требует стремительно меняющееся общество, нуждающееся в новых подходах, новых решениях, поэтому ключевыми становятся идеи тех, кому предстоит строить и развивать наш город в ближайшем будущем», — заявил мэр.

Напомним, 9 сентября жители Архангельска будут выбирать депутатов Городского Совета и областного Собрания.

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