Власти Литвы объяснили, чем опасно признание о секретных тюрьмах ЦРУ

Вильнюс, , 10:15 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объяснил, почему правительство Литвы в последний момент передумало и решило обжаловать вердикт ЕСПЧ, в котором утверждается, что в Литве работали секретные центры ЦРУ, а в одном из них, в пригороде Вильнюса, пытали как минимум одного заключённого, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 сентября.

«После принятия окончательного решения появятся вопросы, не только связанные с репутацией государства, но есть и такие более прагматичные вопросы: что по поводу должностных лиц, которые должны были предоставлять информацию, владеть ею, знать и согласовывать эту информацию с руководством государства, — на этот вопрос должен быть дан ответ. И также нужен будет ответ, если это финансировалось наличными деньгами: где эти средства, кому они достались, как были использованы?» — сказал Сквернялис на брифинге в правительстве Литвы, подчёркивая, что, по его словам, в Литве не были использованы все возможности по расследованию этой истории, именно поэтому он рассчитывает на результаты расследования внутри страны, которое, впрочем, прокуратура проводит уже много лет, однако никаких результатов и выводов до сих пор нет.

Согласно вердикту ЕСЧП, секретные центры ЦРУ в Литве действовали в 2005—2006 годах. Свой доклад, часть которого засекречена, представил и сенат США. Тюрьма в Литве носила кодовое название «фиолетовое место».

Согласно отчёту, ещё в середине 2003 года в Литве закончили оборудовать не использовавшуюся до этого «камеру для задержания», но она была недостаточной с учётом растущего числа заключённых и стремления ЦРУ содержать их в одном месте. «ЦРУ стремилось построить новую, хорошо оборудованную базу для задержания», — пишется о «фиолетовой дыре» в документе сената США, опубликованном 9 декабря 2014 года.

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В отчёте указано, что в благодарность за помощь ЦРУ кому-то, как полагается в Литве, предложило заплатить не раскрываемое число миллионов долларов. Многие детали в опубликованном отчёте ретушированы черным цветом, но в нём четко видно, что в начале 2005 года на новую оборудованную базу были доставлены первые задержанные.

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В отчёте сената США без намеков указано, что в начале 2006 года в «фиолетовом месте» и «оранжевой дыре» (как предполагается, на базе в Афганистане) держат 28 заключенных.

В Литве, как предполагается, могли держать двух заключенных — гражданина Саудовской Аравии Мустафу аль-Хасави, подозреваемого в организации и финансировании атак 11 сентября и считавшегося третьим по важности членом террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и палестинца, родившегося в Саудовской Аравии, Абу Зубайду.

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В материале комитета Сената объявлено, что у Мустафы аль-Хасави от пыток развился хронический геморрой, появились надрывы заднего прохода и симптоматическое выпадение прямой кишки. Не указывается, в какой тюрьме использовались методы, вызвавшие эти последствия.

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По данным комитета сената, Абу Зубайду пытали водой, ему не давали спать, его били, держали в тесном помещении, в котором его охватывала истерика. Также использовался метод психологических пыток — лицо закрывали капюшоном и, открывая глаза, показывали коробку в виде гроба. Где проходили эти пытки, не указано. Отмечается, что эксперименты во время пыток позже вошли в методологию работы ЦРУ.