США напомнили Индии о санкциях за покупку российских С-400

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Соединенные Штаты Америки продолжат работать с Индией в связи с возможным приобретением Нью-Дели российских зенитных ракетных систем С-400, заявил в эфире телеканала NDTV госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, американские санкции предназначены для оказания воздействия на Россию, а не навредить Индии. Помпео добавил, что решение о приобретении индийской стороной С-400 еще не принято.

Напомним, решение о приобретении Индией комплексов С-400 «Триумф» на сумму $5,9 млрд было принято в мае 2018 года после визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Сочи. Однако сделка оказалась под угрозой из-за вступления в силу антироссийских санкций США.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что в случае, если сделка с Россией состоится, ведомство не может гарантировать, что против Индии не будут действовать санкции США.

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