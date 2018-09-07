American Conservative: Вашингтон готовит смену режима в самих США

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM

Происходящее вокруг президента США Дональда Трампа — это обычная попытка смены режима, на которых специализируется Вашингтон. Единственное, чем отличается нынешняя ситуация от всех прежних, состоит в том, что речь идет о смене правящей верхушки не где-нибудь, а в самих США, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Автор отмечает, что появившиеся в СМИ отрывки книги Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», а также публикация анонимного члена администрации в газете The New York Times стали лишь последними примерами борьбы с главой государства.

Сама же методология хорошо известна: после нескольких лет нападок на Белый дом и его главу со стороны специального прокурора палата представителей начинает процесс импичмента президента. Их в этом поддерживают журналисты-коллаборационисты, играющую свою традиционную роль. В результате президент «ранен» и либо лишен способности проводить собственный курс, либо вынужден покинуть свой пост, пока всем причастным раздают Пулитцеровские премии.

Бьюкенен подчеркивает, что никто не говорит о том, что отправленный в отставку президент Ричард Никсон был без греха, когда он пытался скрыть факт проникновения в отель «Уотергейт», где находился штаб кандидата от Демократической партии. Тем не менее никто не должен заблуждаться и считать, что свержение того президента, победившего с громадным отрывом, не было актом мести наполненного ненавистью Вашингтона за преступления, которые систематически «заметались под ковер» во время правления президентов Франклина Делано Рузвельта, Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

Поэтому, если в ноябре в палате представителей будет наблюдаться демократическое большинство, стоит ожидать еще больше расследований, в результате чего нынешнее правительство США вообще не сможет управлять страной. Когда же из-за них рейтинг главы Белого дома снизится достаточно значительно, стоит ожидать начала дела об импичменте.

Если у президента хватит выносливости держаться, а сенат останется под контролем Республиканской партии, Трамп еще может выстоять в условиях разобщенности демократов. Следующий же, 2019-й, год станет временем войны всех против всех, что небезынтересно, но заставляет задуматься, сколько еще таких покушений на правление Трампа сможет выдержат администрация.

Напомним, американское издание Washington Post опубликовало недавно отрывки из книги Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», в которой, в частности, говорится, что Трамп призывал пойти на физическое уничтожение своего сирийского коллеги Башара Асада. Затем, 5 сентября, газета The New York Times опубликовала анонимную статью, в которой автор заявил, что окружение Трампа активным образом занимается срывом выдвинутых президентом инициатив.