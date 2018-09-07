China Daily: переговоры о свободной торговле с Великобританией под угрозой

Пекин, , 09:54 — REGNUM Переговоры о свободной торговле между Китаем и Великобританией находятся под угрозой, после того, как британский военный корабль проплыл около островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает China Daily.

Китай и Великобритания договорились в прошлом месяце о возможности заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), что станет важной политической победой британского правительства.

«Китай и Великобритания договорились активно изучить возможность соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС. Любые действия, которые наносят ущерб основным интересам Китая, тормозят эту работу», — сообщает государственная газета China Daily.

Издание отмечает, что Великобритания пытается следовать за США, что способствует расширению международного участия в свободных навигационных операциях в стратегических водах Китая. «Великобритания теперь смотрит на США как на основную экономическую линию после ухода из Европейского Союза», — заявила China Daily.

Напомним, военный корабль ВМС Великобритании вошел в территориальные воды Китая вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море без разрешения 31 августа.

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