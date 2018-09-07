В Карачаево-Черкесии сохранят все льготы для людей старшего поколения

Черкесск, , 09:29 — REGNUM Льготы для жителей Карачаево-Черкесии, находящихся в предпенсионном возрасте, будут сохранены. Власти республики не допустят ухудшения положения людей старшего поколения. Об этом 6 сентября заявил глава региона Рашид Темрезов.

«Сейчас мы на уровне региона должны сохранить в полном объеме социальную поддержку гражданам. Считаю недопустимым ухудшение их социального положения в связи с предстоящим повышением общеустановленного пенсионного возраста», — приводит слова главы его пресс-служба.

Среди мер поддержки для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин в возрасте 55 лет Темрезов назвал льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество.

Он также отметил, что поправки в закон о льготах для ветеранов уже внесены для рассмотрения Народного собрания. Их принятие ожидается на первом же заседании парламента — 20 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть поднят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором разъяснил необходимость принятия изменений в пенсионном законодательстве и предложил ряд мер, которые, по его мнению, могли бы смягчить непопулярные в народе меры.