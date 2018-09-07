Индонезия пожертвовала $200 тысяч палестинским беженцам

Джакарта, , 09:21 — REGNUM Индонезийское правительство продолжает оказывать помощь палестинским беженцам, особенно после того, как Соединенные Штаты прекратили финансировать Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает Sindonews.

«Индонезия продолжает сотрудничать с различными национальными заинтересованными сторонами, будь то неправительственные организации или отдельные лица, оказывая помощь палестинским беженцам», — заявил представитель индонезийского МИДа Арманманта Нассир.

Отвечая на вопрос об объеме помощи, оказанной Индонезией, Арманманта Нассир подчеркнул, что сумма была намного меньше по сравнению с американской помощью.

«Только в августе 2017 года Индонезия внесла свой вклад в БАПОР в размере 200 тысяч долларов США, в то время как финансирование Соединенных Штатов составило более 300 млн долларов США.

Напомним, США объявили в пятницу, 31 августа, что больше не будут оказывать финансовую поддержку БАПОР. Индонезия выразила сожаление в связи с решением США прекратить вносить свой вклад в агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

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