Подготовка Челябинска к саммиту ШОС упёрлась в финансирование?

Челябинск, , 09:18 — REGNUM Подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС идёт не без проблем. Это следует из заявления уральского полпреда Николая Цуканова, которое он сделал на встрече с журналистами Уральского федерального округа.

По его словам, до сих пор не решён вопрос с источниками финансирования работ по этому объекту. Полпред готов принять участие в решении этого вопроса.

При этом Цуканов не считает, что саммиты нужно преносить из Челябинска в другой город. Хотя отметим, что в непосредственной близости от Челябинской области находятся города, которые уже принимали такие меропрития. Ранее саммиты ШОС и БРИКС прошли в Екатеринбурге и Уфе.