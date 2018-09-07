Пятница, 7 Сентября 2018 года
10:41:37 МСК

Подготовка Челябинска к саммиту ШОС упёрлась в финансирование?

Политика

Источники финансирования строительства взлётно-посадочной полосы пока не определены, заявляет уральский полпред

Челябинск, 7 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС идёт не без проблем. Это следует из заявления уральского полпреда Николая Цуканова, которое он сделал на встрече с журналистами Уральского федерального округа.

По его словам, до сих пор не решён вопрос с источниками финансирования работ по этому объекту. Полпред готов принять участие в решении этого вопроса.

При этом Цуканов не считает, что саммиты нужно преносить из Челябинска в другой город. Хотя отметим, что в непосредственной близости от Челябинской области находятся города, которые уже принимали такие меропрития. Ранее саммиты ШОС и БРИКС прошли в Екатеринбурге и Уфе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить