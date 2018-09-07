Германия впервые поддержала Россию в Сирии

Берлин, , 09:05 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые поддержала действия Вооруженных сил России в Сирии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В издании отметили, что действия России в сирийской провинции Идлиб осложняются тем, что боевики радикальных группировок пытаются использовать мирных граждан в качестве «живых щитов».

«Сейчас нужно пытаться сражаться с радикальными силами и защищать гражданское население, — комментирует ситуацию в регионе Меркель. — Мирные жители могут попасть в очень сложное положение, мы должны избегать гуманитарной катастрофы».

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Меркель также добавила, что обсуждала ситуацию в Идлибе с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Вашингтона об угрозе гуманитарной катастрофы в Идлибе скрытым желанием США спасти террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от разгрома в Сирии.

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