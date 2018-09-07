ВВС Саудовской Аравии убили 16 человек в Йемене

Сана, , 09:00 — REGNUM В результате удара ВВС арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по портовому городу Ходейда были убиты 16 хуситов, сообщает 7 сентября Al Arabia.

Среди убитых находился также высокопоставленный хуситский командир. ВВС коалиции продолжают патрулированию Ходейды.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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