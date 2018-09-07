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Ким Чен Ын подтвердил свою решимость денуклеаризации Корейского полуострова

Политика

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил свое разочарование в связи с сомнениями международного сообщества в его решимости

Ким Чен Ын подтвердил свою решимость денуклеаризации Корейского полуострова
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 7 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил свое разочарование в связи с сомнениями международного сообщества в его решимости «обезвредить» Корейский полуостров, сообщает Sindonews.

«Ким Чен Ын подтвердил свою решимость полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразили готовность к тесному сотрудничеству не только с Южной Кореей, но и с Соединенными Штатами в этом вопросе», — заявил директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй Юн.

На своей встрече с южнокорейской делегацией Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян предпринял необходимые шаги для денуклеаризации.

«Лидер КНДР выразил свое разочарование в связи с тем, что международное сообщество усомнилось в его решимости», — подчеркнул Чун Юй Юн.

Издание отмечает, что Ким Чен Ын надеется на большее участие Южной Кореи в процессе денуклеаризации, включая не только передачу сообщений руководству США, но и проведение существенных двусторонних переговоров по этому вопросу.

Напомним, визит южнокорейской делегации в Пхеньян произошел, несмотря на тупик в ядерных переговорах между США и Северной Кореей.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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