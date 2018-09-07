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КНДР и Южная Корея на следующей неделе могут открыть координационное бюро

Политика

В настоящее время между представителями двух стран обсуждается дата открытия бюро

КНДР и Южная Корея на следующей неделе могут открыть координационное бюро
Южная и Северная Корея

Сеул, 7 сентября 2018, 08:48 — REGNUM  Переговоры между Сеулом и Пхеньяном относительно открытия координационного бюро для гражданских обменов между Южной и Северной Кореями могут завершиться на следующей неделе, заявил представитель министерства по делам национального объединения Южной Кореи Пэк Тхэ Хён. Об этом сообщает 7 сентября агентство Yonhap.

Отмечается, что в настоящее время между представителями двух стран обсуждается дата открытия координационного бюро в промышленном комплексе северокорейского города Кэсон, а также другие детали, касающиеся вопросов сотрудничества по обмену гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР с 18 по 20 сентября пройдет третий по счету межкорейский саммит. По сведениям южнокорейских СМИ, стороны договорились о проведении трехдневного саммита в Пхеньяне.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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