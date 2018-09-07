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Известный дипломат призвал гей-сообщество Сингапура бороться за свои права

Политика

Данный призыв был озвучен после того, как Верховный суд Индии декриминализовал гомосексуальные отношения, подав пример соседним консервативным государствам

Известный дипломат призвал гей-сообщество Сингапура бороться за свои права
California Cow
Флаг ЛГБТ

Сингапур, 7 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Известный сингапурский дипломат Томми Кох призвал гей-сообщество бороться за свои права, сообщает 7 сентября Reuters.

Данный призыв был озвучен после того, как Верховный суд Индии декриминализовал гомосексуальные отношения, подав пример соседним консервативным государствам.

Напомним, в Сингапуре ранее уже предпринимались попытки отмены запрета на гомосексуализм, однако в 2014 году отменить данный закон не удалось. Дипломат, ссылаясь на опыт Индии, посоветовал повторить попытку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии разрешили гомосексуализм

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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