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Трамп рассказал, когда КНДР планирует завершить денуклеаризацию

Политика

Американская сторона получила «хорошие новости» из КНДР

Трамп рассказал, когда КНДР планирует завершить денуклеаризацию
Иллюстрация: Elgornal.net
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Вашингтон, 7 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  Власти Северной Кореи планируют завершить денуклеаризацию Корейского полуострова до конца президентских полномочий Дональда Трампа. Об этом, как передает CNN, сообщил глава Белого дома США на встрече со сторонниками в штате Монтана.

По словам главы государства, американская сторона получила «хорошие новости» из КНДР незадолго до того, как он поднялся на трибуну.

«У нас (властей США) хорошее предчувствие», — сказал Трамп.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он планирует одержать победу на президентских выборах —2020 в США.

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США и КНДР
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