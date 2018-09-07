Трамп рассказал, когда КНДР планирует завершить денуклеаризацию

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Власти Северной Кореи планируют завершить денуклеаризацию Корейского полуострова до конца президентских полномочий Дональда Трампа. Об этом, как передает CNN, сообщил глава Белого дома США на встрече со сторонниками в штате Монтана.

По словам главы государства, американская сторона получила «хорошие новости» из КНДР незадолго до того, как он поднялся на трибуну.

«У нас (властей США) хорошее предчувствие», — сказал Трамп.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он планирует одержать победу на президентских выборах —2020 в США.

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