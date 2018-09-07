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В Екатеринбурге досрочно проголосовали более 9 тыс. человек

Политика

Явка снова растёт

В Екатеринбурге досрочно проголосовали более 9 тыс. человек
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В Екатеринбурге досрочно отдали свои голоса 9 094 избирателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбирколме.

Вчера, 6 сентября, своим гражданским правом поспешили воспользоваться 1344 человека. Из районов города лидирует Орджоникидзевский, там свои голоса отдали 293 человека. Если учесть, что около трети всех проголосовавших с 29 августа по 6 сентября живут именно там, то активность досрочников на этой территории уменьшилась.

Отметим, пиковым по досрочному голосованию было 30 августа. Тогда свои голоса отдали 1424 человека. Меньше всего проголосовавших было 2 сентября — 484. Затем явка снова начала расти.

Напомним, 9 сентября в городе пройдут выборы депутатов местной думы.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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