В Екатеринбурге досрочно проголосовали более 9 тыс. человек

Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM В Екатеринбурге досрочно отдали свои голоса 9 094 избирателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбирколме.

Вчера, 6 сентября, своим гражданским правом поспешили воспользоваться 1344 человека. Из районов города лидирует Орджоникидзевский, там свои голоса отдали 293 человека. Если учесть, что около трети всех проголосовавших с 29 августа по 6 сентября живут именно там, то активность досрочников на этой территории уменьшилась.

Отметим, пиковым по досрочному голосованию было 30 августа. Тогда свои голоса отдали 1424 человека. Меньше всего проголосовавших было 2 сентября — 484. Затем явка снова начала расти.

Напомним, 9 сентября в городе пройдут выборы депутатов местной думы.