В США заявили о «веских доказательствах» подготовки Асада к химатаке

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM У администрации Соединенных Штатов имеется множество доказательств подготовки режима Башара Асада к химической атаке в северо-западной провинции Сирии — Идлибе, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом сообщает 7 сентября агентство Reuters.

«Существует много доказательств того, что сирийские правительственные войска готовят химическое оружие для нападения в Идлибе на северо-западе Сирии», — отметил Джеффри.

Также спецпредставитель госсекретаря США по Сирии подчеркнул, что у Вашингтона имеются «весьма и весьма веские основания» для того, чтобы говорить о предстоящей атаке. Уточнять более конкретно вопрос доказательств он не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон должен указать в Сирии объекты, которые считает относящимися к производству или хранению химического оружия, чтобы направить туда инспекцию ОЗХО.

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