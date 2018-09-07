Нападение на кандидата в президенты Бразилии: появился новый подозреваемый

Бразилиа, , 08:24 — REGNUM В бразильском штате Минас-Жерайс сотрудники правоохранительных органов установили личность второго мужчины, который подозревается в нападении на кандидата в президенты страны. Об этом сообщает Folha de Sao Paolo со ссылкой на источники в полиции.

По словам источников, в настоящее время следователи проверяют информацию о возможной причастности подозреваемого к данному преступлению.

Другие подробности пока не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Бразилии во время предвыборных мероприятий был ранен кандидат в президенты страны от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Рана Болсонару оказалась неглубокой.

Мужчина, напавший на политика, был задержан.

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