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WikiLeaks «вычислила» автора статьи о саботаже решений Трампа

Политика

Он, по мнению экспертов, является возрастным мужчиной консервативных взглядов

WikiLeaks «вычислила» автора статьи о саботаже решений Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  Организация WikiLeaks опубликовала результаты «мини-расследования», посвященного установлению авторства анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорится о саботаже решений президента США Дональда Трампа в Белом доме. Результаты лингвистического анализа текста опубликованы в Twitter WikiLeaks.

«Основываясь на анализе языка анонимного автора статьи в The New York Times, предположительно, что он является возрастным человеком (вероятность 58%), мужчиной (вероятность 66−87%) консервативных взглядов (92%)», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Дональд Трамп заявил, что автор анонимной публикации в газете The New York Times, написавший о противодействиях чиновников Белого дома президенту США, — просто трус.

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