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Вечером 7 сентября в Хемнице возможны новые столкновения

Политика

В центре города одновременно соберутся правые и левые демонстранты

Хемниц, Германия, 7 сентября 2018, 08:27 — REGNUM  Вечером 7 сентября в саксонском городе Хемниц вновь пройдет мобилизация правых и левых сил, передает немецкий телеканал N-TV.

Правое движение Pro Chemnitz запланировало демонстрацию на 18:30 по местному времени, власти города ожидают участия тысячи человек. В нескольких сотнях метров от места демонстрации администрация города организовала бесплатный концерт классической музыки против ксенофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в противовес правым выступлениям в городе был организован концерт с участием популярных среди молодежи музыкантов, проходивший под лозунгом «Нас больше». Напомним, массовые несанкционированные протесты против принятия мигрантов в страну проходят с 26 августа — со дня гибели местного жителя от рук беженцев с Ближнего Востока.

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Канцлер Германии Ангела Меркель резко осуждает выступления и предлагает «дистанцироваться» от происходящего, в то же время заявляя о серьезности ситуации. Ее визит в Хемниц состоится в октябре.

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Политическая жизнь Германии
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