Франция поддерживает желание Сербии и Косово о пересмотре границ

Париж, , 08:20 — REGNUM МИД Франции прокомментировал позицию государства на переговорах в Белграде и Приштине о возможной модификации пограничной линии между Сербией и Косово.

«Урегулирование спора между Сербией и Косово имеет важное значение для стабильности на Балканах», отмечает внешнеполитическое ведомство.

Франция полностью поддерживает посредничество, предоставленное главой внешней политики Европейского союза Федерикой Могерини, и надеется, что углубленные дискуссии по всем спорным вопросам вскоре приведут к глобальному и окончательному соглашению между Сербией и Косово в соответствии с желанием, высказанным двумя президентами.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку стремлению двух лидеров провести переговоры по вопросу границ во время его встречи с президентом Александром Вучичем в Париже 17 июля.

«Стороны должны определить содержание соглашения и изучить все варианты, которые могут привести к всеобъемлющему и окончательному урегулированию этого спора и укреплению стабильности в регионе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

В августе президент Сербии Александр Вучич выступил с намерением разграничить территорию Сербии и Косово. Как Сербия, так и непризнанное Российской Федерацией Косово готовы обсудить этот вопрос. Суть заключается в том, чтобы передать Сербии территорию Косово, где проживают сербы в обмен на территорию Сербии, где проживает албанское население.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерика Могерини поддержит обмен территориями между Сербией и Косово, если страны будут руководствоваться международным правом.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС поддержал пересмотр границ между Сербией и Косово. ФРГ против