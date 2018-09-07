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Глава Пентагона прибыл в Афганистан

Политика

Целью визита является инспекция союзных войск

Глава Пентагона прибыл в Афганистан
Иллюстрация:  U.S. Department of Defense
Джеймс Мэттис

Вашингтон, 7 сентября 2018, 08:21 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан для встречи с новым командующим войсками НАТО, сообщает 7 сентября Al Arabia.

Также целью визита главы Пентагона стал контроль за ходом переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Важность визита обусловлена ухудшающимся положением правительства на фоне успехов террористов.

Напомним, за последний год США предприняли попытку усилить давление на боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправив дополнительный контингент в страну, а также увеличив количество ударов ВВС. Тем не менее данные усилия не возымели эффекта.

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