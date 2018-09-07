Хайко Маас: «Нам удалось начать конструктивный диалог с Турцией»

Берлин, , 08:03 — REGNUM Визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Турцию был продуктивным и позволил возобновить диалог, который поспособствует нормализации немецко-турецких отношений. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии на своей официальной странице в Twitter 6 сентября.

«Это была очень важная и очень волнительная поездка. В последние годы Турция нас очень занимала, было очень много трудностей. Я действительно очень рад, что удалось начать конструктивный диалог. Не через медиа, не заявления в одностороннем порядке, а именно диалог друг с другом. Каждый должен этому способствовать — это задача на ближайшие недели, и я смотрю на это время с уверенностью», — сказал Маас в опубликованном МИД видеоролике.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хайко Маас провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем встречи стала ситуация в сирийском Идлибе. Президент Эрдоган посетит Берлин с официальным визитом 28−29 сентября.

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