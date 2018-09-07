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Украина ожидает до 80 тыс. паломников из Израиля на еврейский Новый год

Политика

В украинской Умани расположена могила основателя брацлавского хасидизма

Украина ожидает до 80 тыс. паломников из Израиля на еврейский Новый год
Еврейский новый год

Умань, Украина, 7 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  До 80 тыс. паломников-хасидов прибудут на Украину в город Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, заявил посол Израиля на Украине Джоэль Лион, сообщает 7 сентября «112 Украина».

По его словам, Израиль отслеживает статистику по туристическим агентствам, согласно которым, в Умань направятся от 50 до 80 тыс. жителей Израиля. Глава украинской полиции Сергей Князев подчеркнул, что паломники будут максимально защищены во время праздника.

Напомним, в Умань ежегодно съезжается большое количество еврейских паломников, так как в городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава.

В 2017 году во время паломничества в Умани произошел взрыв, 13-летний гражданин Израиля был ранен в левую руку.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время паломничества хасидов на Украине прогремел взрыв

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Иудаизм
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