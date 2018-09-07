Пятница, 7 Сентября 2018 года
08:57:48 МСК

Власти Израиля не пустили в ЕС «Икону палестинского сопротивления»

Политика

Объяснений не последовало

Тель-Авив, 7 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  Власти Израиля запретили иконе палестинского сопротивления Ахед Тамими и ее семье выезжать за границу, сообщает 7 сентября Anadolu.

Отец 17-летней девочки поделился планами посещения Евросоюза, где его семья должна принять участие в ряде мероприятий, в том числе посвященных палестинскому сопротивлению.

Семейство должно было отправиться в поездку сегодня, 7 сентября, однако власти страны не позволили им этого сделать. При этом Тель-Авив не обосновал своего решения.

Напомним, в декабре 2017 года Ахед Тамими была арестована и приговорена к восьми месяцам тюрьмы в Израиле за то, что дала пощечину военнослужащему еврейского государства.

Это событие было запечатлено на камеру и попало в интернет, после чего подросток приобрела огромную популярность. Ее стали называть иконой палестинского сопротивления израильской оккупации.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд Израиля подтвердил право на снос бедуинской деревни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить