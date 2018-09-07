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Эксперт рассказал, чем ВМС США грозит война с Россией

Политика

В случае конфликта вооруженные силы РФ применят современные противокорабельные комплексы на дальних подступах

Эксперт рассказал, чем ВМС США грозит война с Россией
Иллюстрация: Defenseimagery.mil
Пуск ракеты

Москва, 7 сентября 2018, 07:43 — REGNUM  Кораблям Военно-морских сил (ВМС) США грозит уничтожение «нетрадиционными методами» в случае противостояния с Россией. Об этом пишет военный эксперт Алексей Леонков в своей статье в журнале «Звезда».

Материал эксперта стал ответом на публикацию в газете The National Interest, в которой говорится о преимуществах американской стороны над «вероятным противником».

По его словам, авторы статьи, которые рассказывают о «мощи» ВМС США, явно недооценивают обороноспособность РФ.

«Мы (ВМФ РФ) не будем воевать с вероятным противником, который превосходит нас по количеству кораблей традиционными методами «флот на флот», — отмечает Леонков.

По его словам, в случае конфликта вооруженные силы РФ применят современные противокорабельные комплексы на дальних подступах.

Военный эксперт напомнил, что в Сирии уже прошли «боевое крещение» российские ракетные комплексы «Калибр». Также на вооружении ВС РФ стоят противокорабельные ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты Х-35Э и Х-327.

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Военно-морской флот
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