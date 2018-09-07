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Делегацию японской партии Комэйто принял в Пекине главный советник КНР

Политика

Ямагучи передал письмо от японского премьер-министра Синдзо Абэ, которое адресовано председателю КНР и генеральному секретарю ЦК Компартии Китая Си Цзиньпину

Пекин, 7 сентября 2018, 07:42 — REGNUM  Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян принял в Пекине делегацию от японской партии Комэйто под руководством Натсуо Ямагучи, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Ямагучи передал письмо от японского премьер-министра Синдзо Абэ, которое адресовано председателю КНР и генеральному секретарю ЦК Компартии Китая Си Цзиньпину по случаю 40-летия подписания китайско-японского договора о мире и дружбе.

«Китай и Япония являются странами с существенным мировым влиянием. Стороны должны принять на себя их исторические миссии и сфокусироваться на всеобщем долгосрочном развитии двусторонних отношений и совместно работать на построение сообщества единого будущего для всего человечества и лучшего мира», — заявил Ван, добавив, что он надеется на укрепление взаимопонимания с Японией.

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Ямагучи, в свою очередь, отметил, что партия Комэйто всегда выступала за дружбу с Китаем. По его словам, Китай и Япония в ответе за региональную и глобальную стабильность и процветание.

Напомним, что 31 августа глава МИД Ван И принял в Пекине по случаю 40-летия подписания мирного договора между странами генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Тосихиро Никая.

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Китайско-японские отношения
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