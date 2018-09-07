Делегацию японской партии Комэйто принял в Пекине главный советник КНР

Пекин, , 07:42 — REGNUM Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян принял в Пекине делегацию от японской партии Комэйто под руководством Натсуо Ямагучи, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Ямагучи передал письмо от японского премьер-министра Синдзо Абэ, которое адресовано председателю КНР и генеральному секретарю ЦК Компартии Китая Си Цзиньпину по случаю 40-летия подписания китайско-японского договора о мире и дружбе.

«Китай и Япония являются странами с существенным мировым влиянием. Стороны должны принять на себя их исторические миссии и сфокусироваться на всеобщем долгосрочном развитии двусторонних отношений и совместно работать на построение сообщества единого будущего для всего человечества и лучшего мира», — заявил Ван, добавив, что он надеется на укрепление взаимопонимания с Японией.

Читайте также: Член секретариата КПК принял в Пекине японскую делегацию молодых политиков

Ямагучи, в свою очередь, отметил, что партия Комэйто всегда выступала за дружбу с Китаем. По его словам, Китай и Япония в ответе за региональную и глобальную стабильность и процветание.

Напомним, что 31 августа глава МИД Ван И принял в Пекине по случаю 40-летия подписания мирного договора между странами генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Тосихиро Никая.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек правящей партии Японии принят в Пекине главой МИД КНР