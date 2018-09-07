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Ас-Садр выдвинул Багдаду ультиматум

Политика

Влиятельный шиитский лидер пообещал потрясти основы коррумпированного правительства

Багдад, 7 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  Лидер шиитского блока «Саирун», победившего на парламентских выборах в Ираке, Муктада ас-Садр выдвинул правительству страны ультиматум, сообщает 7 сентября Kurdistan.ru.

Во время своего телевизионного выступления политик заявил, что Багдад столкнется с жесткой реакцией, которая потрясет основы корумпированного правительства, если не будут удовлетворены требования протестующих в городе Басра.

Напомним, акции протеста в Басре начались в июле 2018 года. Богатая нефтью провинция страдает от нехватки питьевой воды, недостатка рабочих мест, разрушенной инфраструктуры. В ходе столкновений с полицией погибли 10 человек, свыше 100 получили ранения.

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Внутренняя политика Ирака
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