Штаб Лулы осудил покушение на кандидата в президенты Бразилии Болсонару

Бразилиа, , 07:47 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его Партия трудящихся осудили покушение на жизнь их основного соперника в президентской гонке Жаира Болсонару. Слова осуждения опубликованы на официальной странице Лулы в Twitter 7 сентября.

«Я категорически отвергаю какие-либо акты насилия и желаю скорейшего выздоровления Жаиру Болсонару», — заявил кандидат в вице-президенты от Партии трудящихся Фернандо Аддад.

«Очень жаль. Ни один акт насилия не может быть принят. Насилие не оправданно. В политике мы должны придерживаться идейной конфронтации», — сказала председатель партии, сенатор Глейси Хоффман.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Бразилии от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару был ранен 6 сентября ножом в живот. Атаковавший политика Аделиу Бислу ди Оливейра объяснил свой поступок идейными разногласиями, а также личным мотивом.

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Жаир Болсонару занимает второе место в различных рейтингах популярности перед октябрьскими всеобщими выборами, за него готовы проголосовать 17−20% избирателей. Первую строчку занимает Лула да Силва с поддержкой 30−35%, однако его участие в выборах по-прежнему под сомнением, поскольку он отбывает тюремный срок.

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