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Выборы в Европарламент: два очка отделяют партию Макрона от Марин Ле Пен

Политика

За восемь месяцев до «европейских выборов» партия Эммануэля Макрона с небольшим перевесом опережает партию Марин Ле Пен

Выборы в Европарламент: два очка отделяют партию Макрона от Марин Ле Пен
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Дебаты в Европарламенте

Париж, 7 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  По данным опроса французского института общественного мнения, только два очка отделяют президентскую партию «Вперед, Республика!» от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в голосовании по выборам в Европарламент в мае 2019 года, сообщает Europe1.

Это еще один деликатный опрос для главы Франции Эммануэля Макрона. За восемь месяцев до «европейских выборов» партия Эммануэля Макрона с небольшим перевесом опережает партию Марин Ле Пен. Никогда не было такого маленького промежутка между двумя образованиями с начала пятилетнего мандата.

«Вперед, Республика!» теряет три очка по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце июня (20% против 23%). «Менее трети голосов избирателей Эммануэля Макрона будут голосовать за него, если выборы, например, состоятся 9 сентября», — отметил заместитель генерального директора французского института общественного мнения Фредерик Даби.

«Национальное объединение» по-прежнему теряет два очка, 18% против 20% два месяца назад. Партия «Республиканцы» остается на уровне 15%.

Партия «Неподчинившаяся Франция» прорывается вперед (11% против 14%). «Мы все больше и больше продвигаемся вперед. Мы очень близки к республиканцам, а также к национальному объединению», — считает Эрик Кокрель депутат Национального собрания Франции.

Напомним, выборы в Европе проходят как на национальном уровне, так и на общеевропейском. Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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