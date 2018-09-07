Высший китайский советник поздравил КНДР с 70-летним юбилеем

Пекин, , 07:23 — REGNUM Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян заявил о готовности к работе с Северной Кореей на обеспечение консолидации, безопасности, а также развития двусторонних отношений, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Свои заявления Ван сделал во время приема по случаю празднования 70-летия со дня основания КНДР, которая прошла в северокорейском посольстве в Пекине. Ван Ян от имени председателя КНР и генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина поздравил Северную Корею с этой праздничной датой.

По словам Вана, высшие руководители КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, а также Трудовая партия Кореи вместе с нардом страны смогли безоговорочно защитить независимость страны и совершить ряд достижений в деле строительства социализма.

Напомним, что Корейская народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 года Ким Ир Сеном, который правил страной плоть до 1994 года. Как сообщало ИА REGNUM, спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина глав Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу возглавит делегацию, которая направится в КНДР по случаю этой знаменательной даты.

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