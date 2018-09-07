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Делегация из США признала референдум в Крыму законным

Политика

5 сентября в Крым прибыла с визитом делегация из США

Симферополь, 7 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Референдум в Крыму, который прошел в 2014 году, был проведен в соответствии с законом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила общественный деятель Сильвия Демарест, находившаяся с визитом в Крыму в составе американской делегации.

По ее словам, то, что произошло в Крыму четыре года назад, было законным волеизъявлением народа.

«Все (в Крыму) было проведено в рамках закона», — сказала Демарест, напомнив что она юрист по образованию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Крым прибыла с визитом делегация из США.

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