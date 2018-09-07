В иракском Киркуке за год арестовали 16 курдских журналистов

Киркук, Ирак, , 07:23 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака с октября 2017 года арестовали по меньшей мере 16 курдских журналистов в нефтеносной провинции Киркук, сообщает 7 сентября Kurdistan.ru.

Также здесь были арестованы трое арабских журналистов. В целом против репортеров было совершено не менее 40 правонарушений. Отмечается, что губернатор провинции Ракан аль-Джабури отдал личное распоряжение наблюдать за деятельностью местных СМИ.

Напомним, в октябре 2017 года провинция Киркук перешла из рук курдской автономии в руки официальных властей страны. Шиитские ополченцы из группировки «Хашд аш-Шааби» с боями вытеснили пешмерга из региона.

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