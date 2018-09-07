Пятница, 7 Сентября 2018 года
09:00:54 МСК

Трамп: встреча с Путиным была лучшей встречей в моей жизни

Политика

Американский лидер отметил, что его оппоненты желали, чтобы встреча с Путиным превратилась в «боксерскую схватку»

Трамп: встреча с Путиным была лучшей встречей в моей жизни
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным

Вашингтон, 7 сентября 2018, 07:07 — REGNUM  Свою встречу в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп считает «одной из лучших в своей жизни». Заявление американского лидера транслировал телеканал CNN.

В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Монтана Трамп отметил, что его оппоненты желали, чтобы встреча с Путиным превратилась в «боксерскую схватку», однако встреча получилась «отличной».

"Одной из лучших моих встреч за всю жизнь была встреча с Владимиром Путиным. У нас была великолепная встреча, в ходе которой мы обсудили Украину, Сирию, поговорили о безопасности Израиля и о многих других замечательных вещах», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля прошла встреча между Путиным и Трампом в столице Финляндии. После того как американский лидер вернулся в Вашингтон, оппоненты подвергли его резкой критике за «слишком мягкий» тон общения с российским президентом.

Читайте также: Hill: За сказанное в Хельсинки Трампа надо отправить в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить