Трамп: встреча с Путиным была лучшей встречей в моей жизни

Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Свою встречу в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп считает «одной из лучших в своей жизни». Заявление американского лидера транслировал телеканал CNN.

В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Монтана Трамп отметил, что его оппоненты желали, чтобы встреча с Путиным превратилась в «боксерскую схватку», однако встреча получилась «отличной».

"Одной из лучших моих встреч за всю жизнь была встреча с Владимиром Путиным. У нас была великолепная встреча, в ходе которой мы обсудили Украину, Сирию, поговорили о безопасности Израиля и о многих других замечательных вещах», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля прошла встреча между Путиным и Трампом в столице Финляндии. После того как американский лидер вернулся в Вашингтон, оппоненты подвергли его резкой критике за «слишком мягкий» тон общения с российским президентом.

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