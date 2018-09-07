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Выборы 2018 года «отличает высокий уровень конкуренции»

Политика

Так считает уральский полпред Николай Цуканов

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 06:55 — REGNUM  Проводимые в 2018 году предвыборные кампании отличаются высоким уровнем конкуренции. Об этом в своём обращении к избирателям перед единым днём голосования заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Полпред отметил, что идёт гражданам на пользу и является нормальным. Потому что когда в бюллетенях много кандидатур, то есть из кого выбрать. При этом он подчеркнул, что борьба должна идти в рамках закона, а все незаконные методы необходимо решительно пресекать.

Напомним, на территории Уральского ФО 9 сентября пройдёт более 240 выборов разных уровней. Наиболее масштабной кампанией являются выборы тюменского губернатора. Также острая борьба разворачивается в Екатеринбурге.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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