Выборы 2018 года «отличает высокий уровень конкуренции»

Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM Проводимые в 2018 году предвыборные кампании отличаются высоким уровнем конкуренции. Об этом в своём обращении к избирателям перед единым днём голосования заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Полпред отметил, что идёт гражданам на пользу и является нормальным. Потому что когда в бюллетенях много кандидатур, то есть из кого выбрать. При этом он подчеркнул, что борьба должна идти в рамках закона, а все незаконные методы необходимо решительно пресекать.

Напомним, на территории Уральского ФО 9 сентября пройдёт более 240 выборов разных уровней. Наиболее масштабной кампанией являются выборы тюменского губернатора. Также острая борьба разворачивается в Екатеринбурге.