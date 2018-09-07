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В Уральском ФО проходит более 240 избирательных кампаний

Политика

Из них четыре привлекают наибольшее внимание

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 06:45 — REGNUM  В Уральском федеральном округе завершаются более 240 избирательных кампаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском полпредстве.

Из них четыре кампании притягивают наибольшее внимание общественности. Самая масштабная по охвату избирателей — выборы губернатора Тюменской области. Его будут выбирать жители трёх регионов: Тюменской области, Югры и Ямала.

Также среди интересных кампаний в полпредстве отметили выборы депутатов гордумы Екатеринбурга, выборы в Тюменскую гордуму и довыборы в Заксобрание Ямала.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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