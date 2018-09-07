Глава МИД Исландии встретился с вице-председателем КНР в Пекине

Пекин, , 06:28 — REGNUM Вице-председатель КНР Ван Цишань принял в Пекине находящегося с визитом в Китай главу МИД Исландии Гудёйгуром Тор Тордарсоном, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Отмечая, что Китай и Исландия проникнуты духом независимости и самодостаточности и идут каждый по своему собственному пути развития, Ван заявил, что страны уважают друг друга, как равных. По его словам, отношения между странами развиваются стремительно в последние годы, а Китай всячески поддерживает дух первооткрывательства и инноваций, которым проникнута Исландия.

Тордарсон, в свою очередь, отметил, что Исландия и Китай придерживаются общей позиции по многим международным вопросам. Он также поблагодарил Китай за помощь во время финансового кризиса в Исландии. Исландия намерена укреплять сотрудничество с Китаем в сферах экономики, торговли, туризма, геотермальной энергетики, освоения Арктики и борьбы с климатическими извинениями.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Исландии Гудёйгур Тор Тордарсон с 6 по 10 сентября пробудет с официальным визитом в Китае по приглашению главы МИД Китая Ван И.

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