Пока РФ занята своей экономикой, страны пиарятся за её счёт: Радио REGNUM

Москва, 7 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- В «отравлении Скрипалей» обвинили Путина;
- За увольнение предпенсионеров могут ввести уголовную ответственность;
- Кудрин раскритиковал качество госуправления в России;
- По мнению Медведева, российскую экономику вернули к росту;
- Как власть собирается привлекать в Россию инвестиции.
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