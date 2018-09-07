Помпео открестился от анонимной публикации в New York Times

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что не является автором анонимной публикации в The New York Times о «сопротивлении» в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters

Помпео также раскритиковал издание за подобную публикацию:

«Если быть точным… им не следовало брать недовольные, обманчивые и злые слова, а потом публиковать их в своей газете».

Также от причастности к публикации открестились вице-президент США Майк Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис, которые также выступили с критикой в адрес статьи и самого издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября, по данным Washington Post, президент США Дональд Трамп и его помощники начали поиски того самого анонимного источника, от чьего лица была опубликована статья в The New York Times.

Также американский сенатор Рэнд Пол предложил проверить всех сотрудников администрации президента на полиграфе, так как подобные публикации несут угрозу национальной безопасности США.

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