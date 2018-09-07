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ВВС США заявили о перехвате ракетоносцев Ту-95

Политика

К западу от побережья Аляски

Вашингтон, 7 сентября 2018, 04:46 — REGNUM  Перехват российских стратегических бомбардировщиков — ракетоносцев Ту-95 к западу от побережья Аляски осуществили американские истребители F-22, сообщает The Washington Free Beacon.

Уточняется, что, по данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, перехват осуществился 1 сентября утром. Ту-95 воздушного пространства США и Канады не нарушали, но летели в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа британское министерство обороны обвинило Россию приближении противолодочного самолета — амфибии Бе-12, который якобы представлял для Британии опасность.

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Военное влияние США в мире
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