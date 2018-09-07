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Трамп предложил New York Times расследовать самих себя

Политика

И узнать, кто был автором «анонимки»

Трамп предложил New York Times расследовать самих себя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 сентября 2018, 04:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп предложил газете The New York Times раскрыть имя автора публикации о «сопротивлении» в администрации президента. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

«А не хотят ли «журналисты», занимающиеся расследованиями в газете The New York Times, расследовать самих себя — ну, например, кто был автором анонимной публикации?» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Рэнд Пол выступил с предложением проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи, чтобы выявить автора анонимной публикации. По его словам, подобная деятельность сотрудников администрации угрожает национальной безопасности.

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