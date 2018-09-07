Корабль Черноморского флота провел учения ПВО

Ростов-на-Дону, , 03:57 — REGNUM Малый противолодочный катер «Суздалец» Черноморского флота провел учения по отражению воздушной атаки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учениях также приняли участие части ВВС и ПВО Южного военного округа. Как сообщает Минобороны, пара самолетов Су-30М2 отработали заход на боевой курс для атаки «Суздальца».

Корабельный расчет противовоздушной обороны своевременно обнаружил цели и взял их на сопровождение. После идентификации самолетов как «противника» расчет ПВО катера нанес условный огневой удар по истребителям еще до их захода на боевой курс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября два стратегических бомбардировщка — ракетоносца Ту-160 провели учения в Средиземном море. В рамках учения «стратеги» совершили 10-часовой полет над малооринтирной местностью в сложных погодных условиях и произвели условные запуски крылатых ракет по наземным целям условного противника.