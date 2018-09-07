Задержан подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии

Бразилиа, , 03:51 — REGNUM Бразилец, напавший на кандидата в президенты страны, задержан, передает телеканал Globo.

В покушении подозревается 40-летний Аделиу Бислу ди Оливейра, который был избит сторонниками раненого Жаира Болсонару — кандидата в президенты Бразилии и депутата парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болсонару был ранен ножом в живот во время предвыборных мероприятий и доставлен в больницу. По оценкам врачей, рана его поверхностная.

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