Американский сенатор предложил искать «саботажника» при помощи полиграфа

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа должны пройти проверку на детекторе лжи, чтобы выявить имя анонимного автора статьи в The New York Times о некоем сопротивлении решениям американского президента в его окружении, заявил сенатор Рэнд Пол телекомпании CNN.

По словам Пола, разглашение внутренней и секретной информации в СМИ является угрозой для национальной безопасности США. Поэтому необходимо выявить тот самый анонимный источник, названный автором статьи в The New York Times.

Напомним, 5 сентября в The New York Times вышла статья от имени анонимного «высокопоставленного сотрудника администрации», в которой говорится о некоем «движении сопротивления» внутри администрации президента США Дональда Трампа. Аноним утверждает, что часть работников администрации специально не исполняет указания президента, так как считает его решения импульсивными и бессмысленными.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения, что этот источник действительно существует. Однако в случае его существования потребовал немедленной выдачи по соображениям национальной безопасности.

Днем ранее Washington Post опубликовала выдержки из книги Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме», где приведены различные истории, в нелепом свете выставляющие Трампа. В частности, там представлена история о якобы имевшем место приказе Трампа на уничтожение президента Сирии Башара Асада. Многие фигуранты этих историй уже выступили с опровержением данных, заявленных в книге.

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